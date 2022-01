Qual è la batteria ideale per le auto EV? Secondo Porsche è quella da 85 kWh

Con la diffusione sempre più ampia di vetture elettriche, le conversazioni riguardanti le batterie e le relative caratteristiche aumenteranno in maniera esponenziale. Il tema è piuttosto spinoso e non sempre maggior capacità implica maggiore percorrenza, come abbiamo visto nel test di autonomia delle migliori auto EV del momento.

Per questo motivo Porsche ha deciso di svolgere alcuni studi per capire quale sia la dimensione ottimale delle sue batterie, per trovare l’equilibrio perfetto tra percorrenza, prestazione e piacere di guida, non solo in termini di handling ma anche di esperienza d’uso (legata alla questione dei tempi di ricarica). Senza dimenticare la questione ambientale, legata all’emissione di CO2 nell’aria durante le fasi di produzione.

Si pensa che con una batteria ad alta capacità si possa fare più chilometri oppure sviluppare maggiore potenza per aumentare le prestazioni dell’auto, ma non c’è niente di più sbagliato. La riprova arriva proprio da Porsche stessa, che ha portato una Taycan Turbo S sul Nordschleife (a proposito, qui trovale la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo) e ha realizzato il miglior tempo utilizzando una batteria da 85 kWh per una massa complessiva di 2419 kg, siglando un crono di 7’39”5.

Adottando una batteria più piccola, con capacità di 75 kWh, il peso cala a 2310 kg ma l’auto non riesce ad erogare la stessa potenza, e così il tempo sul giro peggiora di 7 decimi, mentre col montaggio di una batteria da 100kWh il peso lievita a 2526 kg e il tempo sul giro peggiora di quasi 3 secondi. Porsche però non si è fermata ed è andata oltre montando una batteria da 130 kW, portando la massa totale a 2743 kg e realizzando un giro ancor meno efficace, con un tempo di 7’48”2.

Alla luce di queste rilevazioni, Porsche fornirà diverse batterie per le proprie auto così da accontentare ogni cliente, che potrà scegliere tra una maggior autonomia oppure un peso più contenuto votato al piacere di guida e alla prestazione pura. A prescindere dalla tipologia, la prerogativa della casa sarà quella di fornire batterie capaci di ricaricarsi in tempi ridotti, così da ridurre il tempo di attesa alle colonnine. Infatti parallelamente allo studio sulle batterie, la casa ha valutato che il rapporto ideale tra il tempo passato alla guida e in sosta per la ricarica è di 8 a 1, che si traduce nell’accettare una sosta di 15 minuti ogni 2 ore di viaggio.