Qual è l'autonomia giusta per un'auto elettrica? '400 km'

Qual è l'autonomia giusta per un'auto elettrica? Non c'è una formula perfetta ma il CEO di Lucid si dice convinto che 400 km siano una percorrenza adeguata per una ricarica di una batteria di un EV.

Parlando negli scorsi giorni con i microfoni di Auto Express, il CEO della casa automobilista americana, Peter Rawlinson, ha spiegato: “L’impatto maggiore sul mercato delle auto di massa si avrà con pacchi batteria più piccoli. La mia visione è che potremmo arrivare a 6 miglia (quasi 10 km) per kWh, mentre oggi siamo a 4,6. L’auto elettrica del futuro deve percorrere solo 250 miglia (400 km). Non avremo bisogno di auto da 500 miglia (800 km) tra 10 anni”.

400 km può essere quindi l'autonomia giusta? Di recente Fiat ha presentato in diretta streaming la nuova 600, auto che permette di raggiungere proprio quella distanza con una ricarica della propria batteria; di fatto una persona che abita a Milano può raggiungere tranquillamente l'Emilia Romagna, il Veneto, la Liguria e il Trentino Alto Adige senza doversi fermare; ipotizziamo poi una sosta per ricaricare e quindi tornare al punto di partenza.

Ovviamente per coloro che utilizzano di più l'auto, macinando centinaia di chilometri ogni giorno, l'affermazione di Rawlinson, appare non soddisfacente, ma la domanda sorge spontanea: quanti fanno più di 400 km al giorno? Sicuramente solo una nicchia rispetto al totale degli automobilisti italiani, che stando alle ultime statistiche guidano per circa 45 chilometri ogni 24 ore.

Se il problema sorge nel caso di lunghi viaggi, ad esempio da Milano doveste raggiungere Roma, a quel punto bisognerà mettere in preventivo una sosta di circa 20 minuti, cosa che non ci sembra così improponibile come qualcuno ad esempio lamenta. Sgranchirsi le gambe, mettere qualcosa sotto i denti, e riposare un po' per meno di mezz'ora, potrebbe essere anche utile in un viaggio di circa 6 ore, che dite?

In ogni caso l'affermazione del CEO di Lucid ha un suo perchè: con batterie con meno autonomia e quindi più piccole e compatte, i costi diminuiscono di conseguenza anche i prezzi finali delle auto, un'altra grande discriminante quando si acquista un EV.

Ricordiamo infatti che in Italia, nella top 5 delle auto elettriche meno care, si parte da 21mila euro, una cifra che secondo molti è ancora troppo elevata: difficilmente riusciremo comunque a scendere sotto quella soglia.