Qual è l'auto più venduta di tutti i tempi? Se ne compra una ogni 40 secondi

Vi siete mai domandati quale sia l'auto più venduta di tutti i tempi? Ebbene la risposta è una ed una sola, leggasi la Toyota Corolla. L'hatchback giapponese ha superato da tempo la quota delle 50 milioni di vetture prodotte, confermandosi, ormai da anni, come l'auto più venduta di sempre.

Che l'auto più diffusa sia prodotta dal noto marchio giapponese era anche facilmente intuibile, del resto Toyota è stata la casa che ha realizzato più auto nel 2022 e con grande probabilità lo sarà ancora per molti anni a venire, a meno che non venga scalfita da Tesla o dai cinesi. In ogni caso si calcola che ogni 40 secondi nel mondo si riuscirebbe a vendere una Toyota Corolla, ma secondo altre “leggende” pare che la casa nipponica sia riuscita a piazzare lo stesso modello ogni 28 secondi.

Stiamo comunque parlando di una vettura che mantiene questo primato da ben 26 anni, precisamente dal 1997, anno in cui raggiunse quota 30 milioni di veicoli prodotti. La prima versione di Toyota Corolla, l'E10 venne realizzata nel 1966, ed ora è arrivata alla sua dodicesima, con motorizzazioni solo ibride.

Di mezzo diversi modelli ben riusciti, a cominciare da quelli di metà anni '90 resi famosi anche dal mondiale WRC. Carlos Sainz Senior, il padre dell'attuale pilota della Ferrari, riuscì ad ottenere il titolo costruttori confermando la bontà della vettura pur mancando quello piloti.

La Corolla è stata in grado di superare una concorrenza agguerritissima nella sfida a titolo di auto più venduta di sempre, a cominciare dalla Ford serie F, il pick-up americano da sempre in cima alla classifica di vendita negli Stati Uniti, e realizzato di recente anche in versione elettrica.

Terzo posto invece per una delle più amate anche in Italia, leggasi la Golf, con ben 36 milioni di auto prodotte e vendute, davanti alla Passat e alla Honda Civic a completamento della Top 5. E in Italia qual è l'auto più venduta di sempre? Il dominio è ovviamente a marchio Fiat.