Qual è l'auto più venduta al mondo dal 1886 a oggi?

Oggi proviamo a rispondere a una domanda difficilissima: qual è stata l'auto più venduta al mondo da quando esistono i motori? Anche se non esiste uno standard comune per il calcolo delle vendite, ecco i dati di cui siamo a conoscenza.

Perché è difficile capire quale sia stata la vettura più venduta al mondo sin dal 1886, anno in cui Benz ha registrato il brevetto Motorwagen? Di uno stesso veicolo possono esistere diverse edizioni, oppure uno stesso modello può avere nomi diversi a seconda del Paese in cui è stato venduto, dunque gli stessi produttori fanno fatica a raccogliere con esattezza i numeri.

Sembra però che fino al 2021 la vettura più venduta in assoluto nel mondo fosse la Toyota Corolla, capace di piazzare più di 50 milioni di unità dal 1966 ai giorni nostri. Il Maggiolino Volkswagen è anche a suo modo una delle auto più vendute in assoluto, con 21.529.646 unità vendute dal 1938 al 2003. Un'outsider come la Lada Classic è stata capace di vendere 17.750.000 unità dal 1970 al 2014, mentre la Ford Model T è stata la prima autovettura a raggiungere prima 1 milione di unità, poi 5, poi 10 e infine 15 (questo signore possiede una Ford Model T da 70 anni). Il totale finale sembra essere di 16.500.000 auto dal 1908 al 1927.

In Italia l'auto più venduta di sempre sembra essere la Fiat Uno con le sue oltre 8 milioni di unità dal 1983 al 1995, abbiamo però un dubbio che la Panda possa averla superata negli ultimi anni... In Giappone è ovviamente la Toyota Corolla la più amata, mentre in Germania è la Volkswagen Golf con oltre 25 milioni di auto vendute dal 2006. In Francia domina la Renault Clio con più di 12 milioni di unità, mentre negli Stati Uniti i pick-up Ford della Serie F sono imbattibili - con oltre 40 milioni di unità, spalmate però su diversi modelli.

Nel Regno Unito è MINI a vincere con più di 5,5 milioni di unità, mentre in Spagna la regina è la SEAT Ibiza con quasi 4 milioni di vendite. Interessante notare come quasi ogni Paese sia estremamente nazionalista quando si parla di auto, in Polonia invece la più venduta è paradossalmente un'italiana: la Fiat 126. In Repubblica Ceca domina la SKODA Octavia, mentre in Cina va per le 5 milioni di unità la Wuling Hongguang, da non confondere con la nuova Wuling Hongguang MINI EV che pure negli ultimi anni sta macinando cifre record (la Wuling Honggguang MINI EV batte anche Tesla).