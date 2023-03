Qual è l'auto più veloce al Nurburgring? La classifica: l'Italia latita

Qual è l'auto più veloce al Nurburgring, la vettura stradale che ha registrato il tempo migliore nel mitico inferno verde? Non vogliamo per ora anticiparvi nulla ma sappiate che si tratta di una hypercar tedesca, capace di stracciare tutte le avversarie.

Il circuito tedesco è qualcosa di leggendario per tutti gli amanti del motorsport, fra i più ostici e nel contempo più lunghi della storia, tenendo conto che in origine misurava ben 29 km circa, ora ridotti a circa 26. In totale vi sono 98 curve, più alcuni tratti in rettilineo fra cui quello prima della parte finale del circuito.

Sono anni che la Nordschleife, l'anello nord del Nurburgring, viene utilizzato dalle case automobilistiche di tutto il mondo per testare le proprie vetture e sviluppare i vari modelli. Nel contempo si cerca di registrare il record della pista, obiettivo ormai di tutti i grandi marchi dell'automotive.

Ma veniamo alla domanda iniziale, qual è l'auto più veloce del Nurburgring? Il record è fresco-fresco, visto che è stato segnato nel 2022, e porta la firma della spettacolare hypercar Mercedes AMG-ONE, in grado di riuscire a fermare il cronometro sul tempo di 6 35 secondi e 18 centesimi.

Il precedente record, registrato nel 2019, apparteneva invece alla Porsche 911 GT2 RS MR con 6:40.33, tempo che ha resistito anche alla 911 GT2 RS, giunta sul gradino più basso del podio con 6:43 e 30 centesimi (registrato nel 2021). Quarta posizione per un'altra Mercedes, la AMG GT Black Series con 6:43 e 61 centesimi, davanti alla Lamborghini Aventador SVJ, in quinta posizione.

Al sesto posto troviamo invece la prima vettura elettrica, quindi l'EV attualmente più veloce al mondo, leggasi la NextEV Nio EP9, in grado di fermare il cronometro a 6:45.90, davanti ad un'altra 911, leggasi la GT2 RS e alla Radical SR8LM, l'auto più vecchia della top 10, tenendo conto che il record è stato segnato nel 2009, quasi un'epoca fa per il mondo delle auto e della tecnologia.

Infine, a completamento delle prime dieci posizioni troviamo la GT3 RS e la seconda Lamborghini del gruppo, la Huracan Performante. Curioso come la prima Ferrari presente sia soltanto al numero 32, leggasi la 488 GTB, con il tempo di 7:21.63 , stabilito nel 2015.

Ben più veloce, anche se il tempo al Nurburgring non è mai stato certificato, è la Ferrari FXX che si esibì a Top Gear, in una memorabile puntata in cui Schumacher si rivelò essere The Stig.. E a proposito di Rosse da paura, prima di congedarci vi lasciamo con la Ferrari SF90 Stradale testata al Nurburgring da Shmee.