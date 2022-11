Qual è stata la prima auto realizzata da Alfa Romeo? Attenti alla differenza con ALFA!

Alfa Romeo è un marchio italiano riconosciuto a livello internazionale che oggi si appresta a lanciare la prima supercar Alfa, ma la cui storia è un po’ tortuosa. Vediamo dunque com’è nata la casa automobilistica, scoprendo qual è la prima automobile realizzata da Alfa Romeo. Attenti, però, alla differenza con ALFA.

Se si osserva la nascita del marchio Alfa Romeo, infatti, la storia inizia nel 1920 con la Alfa Romeo 20-30 HP, costruita dopo l’acquisizione del controllo della società Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (ALFA) da parte di Nicola Romeo, e in seguito anche alla Grande Guerra, periodo nel quale la produzione di autovetture venne interrotta per fabbricare munizioni e motori aeronautici.

L’Alfa Romeo 20-30 HP venne prodotta tra 1920 e 1921 per un totale poco superiore ai 300 esemplari. Il prezzo di 35.000 lire era estremamente proibitivo data la recessione successiva al conflitto mondiale, dunque pochi poterono acquistarla, ma che specifiche aveva? La carrozzeria Torpedo conteneva un motore a quattro cilindri in linea capace di arrivare a 49 cavalli a 2400 giri al minuto, con cilindrata di 4084 cm³.

Se invece si vuole considerare il primo modello in assoluto prodotto dall’ALFA, dobbiamo puntare lo sguardo alla ALFA 24 HP nata nel giugno 1910 a Milano: le specifiche sono piuttosto simili alla Alfa Romeo 20-30 HP, con il suo motore quattro cilindri in linea per 4084 cm³ di cilindrata, 42 CV a 2200 giri e cambio a quattro marce con giunto cardanico. Solo nel 1912 la vettura arrivò a 45 cavalli, mentre due anni dopo raggiunse i 49 CV. Dalla 24 HP è nata poi la ALFA 12 HP, progettata da Giuseppe Merosi per essere più economica e meno potente; nonostante ciò, questa fu anche la prima ALFA impiegata nelle competizioni grazie al Primo Concorso di Regolarità di Modena del 1911, vinto proprio dalla 12 HP.

Ma continuiamo a ripercorrere la storia dei marchi italiani vedendo la prima auto FIAT prodotta a Torino.