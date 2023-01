Qual è la prima auto prodotta da Porsche? Il dibattito tra due modelli

Porsche è indubbiamente tra le case automobilistiche più amate al mondo, sia per il suo passato che per il suo presente, come dimostra il recente Icons Of Porsche Festival da record. Ma anche qualche fan, in fondo, potrebbe non sapere qual è la prima auto prodotta da Porsche: scopriamolo assieme.

Osservando la storia del produttore tedesco, la prima vettura ad avere “indossato” lo stemma Porsche sembra essere la Porsche Type 64 #3 del 1939, automobile sportiva prodotta sotto commissione di Volkswagen con componenti e design parzialmente ripresi dal prototipo VW 38, non altro che il primo Maggiolino. L’obiettivo era quello di produrre una vettura “da record”, dotata di motore a quattro cilindri raffreddato ad aria capace di arrivare tra 32 e 40 cavalli – a seconda della messa a punto – e di raggiungere la velocità massima di 160 km/h.

Per il periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale fu un traguardo sensazionale, ma la sua storia fu alquanto breve: Porsche ne produsse tre esemplari per la gara Berlino – Roma del settembre 1939, poi cancellata, e uno di essi venne distrutto durante il conflitto; le due unità rimanenti rimasero alla famiglia Porsche, ma una venne poi distrutta dai soldati americani nel 1945 una volta trovata nel garage in cui era custodita. L’ultima Porsche Type 64 #3 passò tra più proprietari e musei, fino al tentativo fallito di vendita da parte di RM Sotheby’s nel 2019.

Sebbene, quindi, questa sia la vera, prima Porsche costruita, il primo esemplare prodotto in massa fu la Porsche 356, automobile sportiva creata da Ferdinand “Ferry” Porsche (figlio del fondatore) con motore a quattro cilindri raffreddato ad aria e trazione posteriore. Con 7.627 unità costruite tra 1948 e 1955, e 76.313 totali fino al 1966 con la variante Porsche 356 C, è riconosciuta oggi dal pubblico come la “Porsche originale” venduta tra Germania e Austria.

Dopo questo tuffo nel passato torniamo nel presente, poiché sono emersi in rete nuovi render del Porsche Panamera 2024.