Qual è l'auto più piccola al mondo? Ormai costa più di una Ferrari!

Normalmente le Smart sono viste come le automobili più compatte sul mercato ma, come dimostra la Smart #1 lanciata nel 2022, tale definizione sembra sempre più distante dalla realtà. A prescindere dai cambiamenti visti in questi anni, nel catalogo non c’è nemmeno l’auto più piccola del mondo: qual è?

I fan di Top Gear sicuramente l’avranno vista in una delle storiche puntate firmate dal trio delle meraviglie: in un segmento specifico, infatti, Jeremy Clarkson si è recato nella sede BBC muovendosi con questo veicolo per i corridoi dell’edificio, entrando persino in ascensore.

Stiamo parlando della Peel P50, riconosciuta ufficialmente dal Guinness World Records come l’automobile più piccola del mondo grazie alle sue dimensioni pari a 1,3 metri di lunghezza, meno di un metro di larghezza e 1,2 metri di altezza. Tutt’altro che adatta a chi è abbastanza alto, la microcar della casa dell’Isola di Man, Peel Engineering Company, pesa 59 chilogrammi, è dotata di tre ruote e ha un motore DKW monocilindrico capace di arrivare a massimo 61 km/h.

Al mondo sono esistiti meno di 100 esemplari, forse anche meno di 50, dato che la produzione è avvenuta soltanto tra 1963 e 1964 prima di essere sostituita dal Peel Trident, dalle dimensioni poco maggiori. Questo mezzo di trasporto non ha la retromarcia e, a oggi, è appurato che ne rimangono circa venti tra i collezionisti. Il prezzo? Nel marzo 2022 una Peel P50 è stata venduta a quasi 200.000 dollari! Non sarà una supercar, ma è un pezzo di storia che i veri amanti delle auto non possono escludere dalla loro collezione.

Piccola curiosità: in Australia questa automobile non è stata mai venduta e, per tale ragione, nel Paese l’auto più piccola mai vista dagli australiani è la nostra cara Fiat 500, indubbiamente una delle auto più piccole in commercio a oggi.