Qual è l'auto con la maggiore autonomia? Classifica per motori elettrici e combustione

Dopo la ricerca Zutobi relativa alle automobili più apprezzate in Europa, grazie agli stessi analisti abbiamo accesso a una interessante classifica riguardante i veicoli dall’autonomia più elevata. Vediamo la lista completa sia per i modelli a combustione, sia per gli EV.

Poiché i prezzi del carburante stanno aumentando rapidamente in tutto il mondo, scegliere l'auto che offre la migliore autonomia con un solo pieno di carburante è uno dei fattori più importanti quando si decide che mezzo acquistare. Ma quale delle nuove auto più popolari in tutto il mondo può percorrere più strada e quanto costerà un loro pieno?

In testa alla classifica abbiamo il Ram 1500 con 759 miglia con un pieno o, per noi europei, 1.221 chilometri; tuttavia, la sua efficienza è pessima; quindi, non è un acquisto propriamente gentile con il portafoglio. Segue il Toyota Hilux con 1.190 chilometri con un pieno, e la Top 3 la chiude il Ford Kuga con 1.150 km. Tra i nomi più noti nella Top 10 abbiamo la Peugeot 208 con 1.073 km, al quinto posto; al sesto si colloca la Toyota Corolla (1.054 km) e al decimo la Volkswagen Polo con 928 km.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici, la Top 3 è tutta Tesla: al primo posto abbiamo la Model S con 523 km con una carica completa, seguita dalla Model Y (500 km circa) e dalla Model X (434 km). Al quinto posto a pari merito abbiamo Volkswagen ID.4 e Porsche Taycan (410 km) e all’ottavo c’è un altro pareggio tra Jaguar I-Pace e Hyundai IONIQ 5 (378 km).

