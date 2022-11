Qual è l'auto Lamborghini più venduta di sempre? Scopriamolo

Vi siete mai chiesti quale sia stato il modello Lamborghini più venduto di sempre? Proviamo a rispondere in questo articolo, mentre il marchio di Sant'Agata Bolognese continua a macinare record.

A leggere i dati degli ultimi anni, sembrerebbe proprio che Urus sia il modello più venduto, ma non in senso assoluto. È infatti la Lamborghini Huracàn a essere la più venduta di sempre con oltre 20.000 unità stradali in circolazione e 500 auto da corsa vendute sin dal debutto avvenuto nel 2014.

Un modello leggendario che abbiamo provato di recente, a tal proposito non perdete l'articolo Alla guida della Lamborghini Huracàn STO, e di cui abbiamo visitato la linea produttiva proprio a Sant'Agata Bolognese (così nasce una Lamborghini Huracàn a Sant'Agata Bolognese), un luogo di silenzio e pulizia da dove esce una nuova Huracàn ogni 35 minuti.

Certo la Urus che abbiamo nominato prima sta macinando numeri record e fra qualche anno probabilmente riuscirà a superare anche la Huracàn: nella prima metà del 2022 sono state consegnate 5.090 vetture, con Urus che ha rappresentato il 61% del totale. Il fatturato per i primi due trimestri del 2022 è stato di 1,33 miliardi di fatturato, +30,6% rispetto allo stesso periodo del 2021 (numeri da record nella prima metà del 2022 per Lamborghini). Il lusso, come sempre, non conosce crisi...