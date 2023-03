Qual è l'auto di tutti i giorni di John Cena? No, non è una supercar

John Cena è diventato un icona a tutto tondo iniziando la sua carriera come wrestler per poi approdare negli studi di Hollywood, e tutto questo successo gli ha permesso di togliersi diverse soddisfazioni e anche qualche vizio, eppure la “daily driver” di John Cena non è una fuoriserie, anzi, si tratta di una sportiva alla portata di tutti, o quasi.

C’è da dire che il garage di Mr. Cena è comunque ricco di belle auto (John Cena ha aggiunto una MGC GT del ’69 alla sua collezione), ma grazie al podcast condotto dall’attore Andrew Santino scopriamo che l’auto di tutti i giorni del wrestler non è altro che una Honda Civic Type R del 2020: “La mia daily driver è una Civic Type R. Ha tecnologia, è manuale, e affidabile. Ha i sedili posteriori e così posso davvero accogliere persone dietro: se hai una borsa in una Countach, sei fregato”.

Il riferimento alla Lamborghini Countach non è stato fatto a caso (a proposito, Lamborghini ha tolto i veli dalla sua nuova supercar V12 Revuelto), visto che ne ha una nel suo garage personale, ma per l’uso quotidiano nulla batte la praticità della hot hatch giapponese. L’ex wrestler ha poi continuato: “Auto come la Countach sono un po' ruvide. La frizione è una lotta tra cani ed è davvero difficile far funzionare sempre tutto come se fossero appena uscita dal negozio. Perde sempre una sorta di fluido da qualche parte”.

Va precisato che negli ultimi anni John Cena ha collaborato con la casa giapponese per alcuni spot, ma in ogni caso si è tenuto stretto il suo modello 2020 in tinta Boost Blue, con dettagli rossi e cerchi in tinta nera.