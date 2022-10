Qual è stata la prima auto FIAT mai prodotta a Torino? 3,5 CV e niente retromarcia

La 500, la 600, la Uno, la Panda e la Punto - solo per citarne alcuni - sono modelli che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso della nostra vita, sapete però qual è stata la prima auto prodotta in assoluto dalla FIAT a Torino? Per saperne di più bisogna tornare indietro fino al 1900.

Fondata nel 1899 per volere di diversi aristocratici, possidenti e imprenditori torinesi al fine di creare una fabbrica di automobili nella città della Mole, la prima vettura a marchio FIAT (Fabbrica italiana di Automobili Torino) risale al 1900. All'epoca non esisteva neppure il celebre Lingotto, la cui costruzione è iniziata solo nel 1916 con la messa in funzione nel 1923; la FIAT costruiva le sue vetture presso l'opificio di Corso Dante Alighieri, messo in piedi a tempo di record. Proprio da Corso Dante è uscita la prima FIAT della storia: la FIAT 3 ½ HP, assemblata da 150 operai. È una vettura famosa per via della mancanza della retromarcia. È stata creata sfruttando alla base il progetto della Welleyes, automobile ideata dall'ingegnere Aristide Faccioli.

Il motore della FIAT 3 ½ HP era montato posteriormente, vantava due cilindri ed era raffreddato ad acqua tramite un radiatore a serpentina. La sua cilindrata era pari a 657 cm3 per una potenza effettiva di circa 4,5 HP, a fini fiscali però la potenza nominale veniva indicata in 3,5 HP. Il cambio era a tre marce senza retromarcia ed era dotato di dispositivo di ruota libera. L'impianto frenante aveva freni montati al retrotreno che agivano sui semiassi tramite pedale, mentre il freno a mano agiva direttamente sulle ruote. Pur avendo un passo corto da appena 1.470 mm, poteva ospitare fino a quattro persone, consumando 8 litri di carburante per percorrere 100 km. Era lunga 2.300 mm, larga 1.420 mm e alta 1.450 mm. A vuoto pesava 680 kg. Nel 1899 vennero costruiti i primi 8 esemplari, nel 1900 vennero create altre 18 unità per un totale di 26 esemplari.



L'inizio di una storia gloriosa che però ha visto anche qualche ombra, una FIAT è finita nella classifica delle 10 auto più brutte della storia.