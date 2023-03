Qual è l'auto con il bagagliaio più grande? Ecco la classifica

Sapete qual è l'auto con il bagagliaio più grande in commercio in Italia nel 2023? Bhe, se la vostra risposta è “no”, allora siete nel posto giusto. Di seguito vi sveleremo quali sono le vetture più capienti se doveste viaggiare belli carichi.

Come qualcuno di voi avrà già sicuramente intuito, l'auto con il bagagliaio più grande in assoluto è un SUV e precisamente la Range Rover. Parliamo di una vettura da ben 909 litri di capienza, e nessuno riesce a fare meglio nel nostro Paese.

Si difende comunque molto bene anche la Nissan Evalia, che di fatto rappresenta un mini furgone, con ben 900 litri. Medaglia d'argento per un altro SUV, la Volkswagen Touareg da 810 litri, mentre la medaglia di legno se l'aggiudicano ex-aequo la Range Rover Sport e l'Audi Q7 con un bagagliaio da 784 litri. A completare la Top 5 troviamo la Seat Tarraco (760 litri), davanti alla Mahinda XUV e alla BMW X7, queste ultime due con 750 litri di capienza.

Proseguiamo con la Volvo XC90 a quota 721 davanti alla Mercedes Classe E Wagon a quota 695, a conclusione della top 10 delle vetture con la maggiore capienza. Se dovessimo invece prendere in considerazione solo le vetture utilitarie a quel punto lo scettro andrebbe alla Renault Clio con 366 litri, seguita dalla Seat Ibizia con 355 litri, quindi da Volkswagen Polo a quota 351 litri.

Quarto posto per la Hyuindai i20 con 326 litri e a completare la top 5 la Dacia Sandero a quota 320 litri. Chiudiamo questo spazio con quella che tipicamente è l'auto che viene acquistata per il suo bagagliaio capiente, leggasi le station wagon e in questo caso a trionfare su tutte è la Skoda Superb Wagon con 660 litri, davanti alla Volkswagen Passat con 650 e alla Mercedes Classe E SW da 640 litri.

Molti di voi avranno notato un'assenza totale delle auto italiane, ma è noto e risaputo come ai designer del BelPaese non piacciano più di tanto i “carri funebri” di conseguenza la capienza delle vetture tricolore risulta essere minore rispetto a quelle prodotte all'estero.

Tornando alle auto più capienti, nel 2024 si aggiungerà senza dubbio un'altra vettura a questa speciale classifica e precisamente il Range Rover Velar 2024, auto diesel, benzina e PHEV la cui capienza sarà di 625 o 748 litri a seconda dell'alimentazione scelta.

Se invece voleste ambire ancora più in alto, allo potreste puntare ad una Ferrari Purosangue, che da scheda tecnica registra un bagagliaio di 473 litri, una capienza non esagerata ma siamo certi che la sua potenza mostruosa e la linea fra le più belle della recente storia Ferrari, vi faranno comunque dormire sonni tranquilli.