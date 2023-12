Il quadriciclo Avantier anche in finanziamento e leasing: nuovo accordo con CA Auto Bank

Allo scorso EICMA 2023 abbiamo visto dal vivo il nuovo quadriciclo Cenntro Avantier che sfida Ami e Topolino, un modello elettrico accessibile venduto in Italia da Campello Motors. Da oggi, grazie a CA Auto Bank, si può avere anche con una linea di credito dedicata.

Il Gruppo Campello e CA Auto Bank hanno infatti siglato una partnership che permetterà di avere i prodotti Cenntro con linee di credito predefinite. La partnership coinvolge tutti i modelli della gamma Cenntro, dunque non solo il quadriciclo 100% elettrico Avantier, anche tre prodotti della linea Logistar: LS100, LS200 e LS 260.

Grazie alla banca controllata da Crédit Agricole Consumer Finance si avrà accesso a un’ampia scelta di prodotti e servizi finanziari, tra cui anche finanziamenti e leasing. Un accordo che mira, da parte del Gruppo Campello, a offrire un servizio di vendita e assistenza completo attraverso la propria rete di concessionarie in tutta Italia.

"Siamo molto soddisfatti di questa nuova partnership che consolida la nostra relazione pluriennale con CA Auto Bank, già nostro partner finanziario per altri brand", ha dichiarato Alessandro Campello, CEO del Gruppo Campello. "CA Auto Bank è tra i player più importanti e con la maggiore esperienza nel settore. Questa partnership ci consentirà di offrire ai nostri clienti una soluzione finanziaria ancora più completa e vantaggiosa".

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Campello come partner finanziario per il brand Cenntro in Italia, Paese nel quale il brand ha esordito quest’anno, dimostrando di apprezzare le nostre formule innovative e la nostra centenaria esperienza nel settore” ha affermato Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank. “Questa nuova collaborazione rappresenta per la nostra Banca una tappa importante nel percorso di sviluppo nel mondo dei veicoli commerciali leggeri”.