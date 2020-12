La Quadra Turbo-R V-Tech 2058 di Cyberpunk 2077 si guida in Forza Horizon 4

L’uscita di Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED sta di certo caratterizzando questo mese di dicembre, nel bene e del male di tutte le polemiche scaturite. Un videogioco che si è fatto notare anche per le sue straordinarie vetture, una delle quali è ora approdata all’interno di Forza Horizon 4.

Parliamo della Quadra Turbo-R V-Tech 2058, un’auto che materialmente - visto che parliamo di un gioco di corse - eroga circa 607 CV e 452,6 kW, una potenza che potrebbe deludere qualcuno ma che con qualche modifica in-game può arrivare a battere anche la mitica Hoonicorn da 1.400 CV e 1.043,9 kW.

L’auto è disponibile gratuitamente all’interno dell’ultimo aggiornamento, per guidarla basta battere LaRacer all’evento _:Nightcity.exe:_ a Edimburgo. All’interno l’abitacolo della vettura Forza Horizon 4 non è curato come nel titolo di provenienza ma è comunque divertente poter guidare il modello nel gioco di Microsoft.

Nel frattempo, purtroppo aggiungeremmo, non si placano le polemiche relative all’uscita di Cyberpunk 2077, pieno di bug e problemi su tutte le piattaforme, anche se su PC la situazione generale è meno disastrosa. Bene anche le versioni Ps5 e Xbox Serie X/S, dove il titolo gira in retrocompatibilità. Dove CP2077 risulta al limite delle sue possibilità è sulle Ps4 e Xbox One “lisce”, originali, non Pro o One X, nella speranza che le prossime patch vadano a migliorare le cose.