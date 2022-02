Un quad Yamaha a 2 tempi fatto in casa ha umiliato una Tesla Model S Plaid

In molti sostengono che la Tesla Model S Plaid non sia una vettura così adatta all’uso in pista ma, senza dubbio, quando si parla di accelerazione è davvero difficile tenerle testa. In tanti hanno provato a farle mangiare la polvere, talvolta con creazioni fuori dall’ordinario, proprio come questo quad Yamaha 2 tempi fuori di testa.

In questa drag race filmata dal team di Hoonigan, da una parte c’è una Tesla Model S Plaid che al banco ha segnato 1100 CV e che deve difendere il suo primato di auto di produzione più veloce del pianeta (non perdetevi la sfida tra Model S Plaid e la nuova Model X Plaid), e dall’altra parte c’è un quad Yamaha Banshee che di originale ha soltanto il motore, almeno nelle fattezze, dato che adesso eroga la bellezza di 130 CV, contro i 43 CV di serie.

Esteticamente assomiglia ad un piccolo dragster più che a un quad, e la cosa che lascia senza parole è che si tratta di un veicolo costruito in casa da un appassionato, che ha dato vita ad un vero e proprio mostro con un rapporto peso-potenza inferiore all’unità, grazie al suo peso piuma di soli 120 kg.

Per questo motivo il team di Hoonigan ha organizzato una drag race limitata a 150 metri, invece dei canonici 400, per evitare che qualcuno si potesse fare male: il proprietario del quad ha costruito il suo mezzo ma è anche colui che lo guida, e ha ammesso di essere piuttosto terrorizzato all’idea di spingerlo al limite.

Ebbene, non vogliamo svelarvi l’esito finale della drag race, ma sappiate che in almeno una delle tre run il piccolo mostro motorizzato Yamaha ha umiliato la Model S Plaid senza fare troppi complimenti. Quindi, cliccate ‘Play’ e preparatevi allo spettacolo, ma soprattutto, alzate il volume e godetevi il suono del 2 tempi.