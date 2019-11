Il quad elettrico di Tesla, come si fa ad acquistare l'ATV?

Durante la presentazione del Cybertruck Tesla ha anche mostrato a sorpresa un quad elettrico. Il Tesla ATV, dicono i più maliziosi, avrebbe addirittura rubato la scena al super-pickup elettrico. Ora abbiamo qualche in dettaglio in più sul come sarà possibile acquistare il bellissimo quad elettrico di Tesla.

Durante l'evento era stato detto che il quad elettrico biposto sarebbe stato acquistabile assieme al Tesla Cybetruck, come optional. Questo dettaglio è stato confermato anche da un tweet di Elon Musk che, tuttavia, apre la strada anche ad altre possibilità.

Un utente aveva condiviso il suo entusiasmo per il Cybetruck lamentandosi allo stesso tempo il fatto di dover aspettare fino al 2022. "Spero di ricevere quell'ATV", aveva quindi aggiunto. Immancabile la risposta del N.1 di Tesla: "L'ATV elettrico per due persone di Tesla arriverà in un primo momento come optional del Cybetruck".

Quindi da una parte si conferma che il quad elettrico di Tesla è stato concepito come accessorio per il super pick-up, dall'altra però c'è quel "at first" che ci mette in guardia. Non è che presto o tardi il quad elettrico sarà disponibile anche per l'acquisto individuale, senza doverlo per forza prendere in bundle assieme al Cybertruck? Così sembra. Se il quad elettrico ha riscaldato i vostri cuori, mentre il Cybetruck un po' meno, esiste comunque una buona possibilità di poterlo avere comunque.

Purtroppo non conosciamo né il prezzo, né le specifiche dell'ATV elettrico di Tesla.