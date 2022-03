Q&A Automotive giovedì 24 marzo 2022 alle 14 su Twitch: lasciateci le vostre domande

Everyeye vi dà appuntamento a un nuovo Q&A Live sul proprio canale Twitch. Non sarà un Q&A Tech oppure Pop, questa volta ci occupiamo di Automotive, motivo per cui ne stiamo parlando nella nostra sezione Auto e Motori.

Il giorno da segnare in calendario è giovedì 24 marzo 2022 a partire dalle 14:00. In studio Alessio Ferraiuolo insieme ad Aurelio Vindigni Ricca, caporedattore della sezione Auto, ed Edoardo Curioni, redattore di sezione.

Diversi gli argomenti che andremo a trattare, partiremo dal premio Car of the Year 2022 per parlare di transizione elettrica, del resto quest'anno 6 finaliste su 7 erano 100% elettriche. Poi passeremo in rassegna, sempre al fine di stuzzicare le domande del pubblico, alcune delle ultime auto provate in sezione, pensiamo alla nuova Renault Mégane E-Tech come alla nuova Porsche Macan guidata a Courmayeur, passando per la Lynk & Co 01 (attorno a cui sta crescendo una curiosità enorme), la BMW i4, la Tesla Model Y, passata fra le nostre mani proprio nelle ultime settimane, e tanto altro.

È un appuntamento che non potete perdere, come tanti altri sul nostro canale Twitch. Vi invitiamo infatti a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, potete farlo anche gratuitamente se avete Amazon Prime, così da restare sempre aggiornati sulla programmazione della redazione.