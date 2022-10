Q3 2022: vendite da record per Fiat 124 Spider negli Usa, anche se è fuori produzione

Attualmente c’è solo un modello Fiat che viene venduto negli Stati Uniti, ed è la 500X. Guardando però i dati di vendita del costruttore nostrano, riferiti al Q3 2022 negli Usa, ecco la sorpresa: i modelli più venduti sono stati 500, 500L e in particolare la Fiat 124 Spider, che da sola ha venduto più delle altre messe insieme.

A casa nostra, la Fiat 124 Spider è uscita di scena nel dicembre 2019, mentre negli Stati Uniti la produzione è terminata esattamente un anno dopo, e oggi, a distanza di due anni, la 124 Spider è il modello più venduto del marchio.

In particolare, i dati del Q3 parlano di 17 esemplari della 124 Spider, 7 unità della 500 e 5 della 500L, mentre guardando all’intero 2022, le vendite totali della prima dicono 24 esemplari, mentre per le altre due si parla di 8 unità ciascuna. Tutti e tre i modelli non sono più in listino da anni, ma alla luce di questi dati è evidente che esistano ancora diversi esemplari rimasti invenduti e in attesa di trovare un nuovo proprietario.

