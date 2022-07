Nel Q2 2022 BMW e Dodge hanno venduto modelli fuori produzione: ecco le due auto zombie

Le case automobilistiche hanno presentato, o stanno per presentare, i dati di vendita riferiti al Q2 2022, e per il momento abbiamo assistito ad un drastico calo della richiesta, specialmente per Tesla che dopo due anni ha smesso di crescere in questo senso. Ma l’analisi dei dati di Dodge e BMW ci ha regalato anche delle sorprese.

In questo periodo di riferimento infatti, i due costruttori hanno venduto le cosiddette “zombie car”, ossia delle vetture ormai fuori produzione da anni, che però hanno fatto ritorno dall’oblio, grazie ai modelli rimasti invenduti. Nel caso di Dodge, parliamo di una Viper venduta tra aprile e giugno 2022, anche se non conosciamo le specifiche di questo modello.

In questo caso però non si tratta di una vera e propria novità: la Viper è uscita di produzione nel 2017, eppure l’anno scorso Dodge ne ha vendute quattro, proprio come successo nel 2020 con altrettanti quattro esemplari. A questo punto viene da chiedersi quante Viper invendute ci siano ancora all’attivo.

Parlando della casa bavarese invece, il modello risorto dalle ceneri è la BMW i8, la coupé ibrida uscita di produzione nell’aprile del 2020, che fece discutere per il suo powertrain composto da un motore turbo da “soli” 3 cilindri e da un motore elettrico che assieme le donavano 362 CV di potenza massima. Non è stata il best seller del brand, ma ha avuto la sua importanza poiché quando venne presentata con le sue specifiche rivoluzionarie fece scalpore, mentre oggi sono diventate quasi normalità.