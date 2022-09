Purosangue è un successo: Ferrari potrebbe già fermare gli ordini per la troppa richiesta

Il primo SUV della casa del cavallino rampante è finalmente arrivato, e a distanza di meno di 24 ore dal reveal ufficiale, la mole di richieste arrivate in quel di Maranello potrebbero costringere Ferrari a dover già interrompere gli ordini della Purosangue.

In questi mesi di attesa avevamo appreso che il SUV Ferrari sarebbe stato un veicolo non disponibile per tutti, nel senso che non sarebbe stato un mezzo in edizione limitata ma nemmeno un best seller capace di generare una moltitudine di ordini e introiti, come sta facendo il Lamborghini Urus per intenderci.

A tal proposito, Automotive News ha scambiato due chiacchiere con Enrico Galliera, manager del reparto commerciale e marketing del brand, che ha confermato un interesse pazzesco per il Purosangue, già da quando si iniziò a parlare di lui nel settembre del 2018, con gli ordini che sono letteralmente esplosi quando venne comunicata la presenza del motore a 12 cilindri sotto al cofano. Ora l’escalation è stata ancor più lampante e superiore a quanto si pensasse, e Galliera ha affermato: “Rischiamo di non essere in grado di soddisfare la domanda e forse dovremo chiudere l'acquisizione ordini molto presto”.

Ricordiamo inoltre che l’idea della casa è quella di produrre un numero limitato di Purosangue, quantificabile nel 20% delle vendite annue totale del marchio, quindi ipotizzando una produzione che dovrebbe attestarsi attorno ai 15.000 veicoli annui, soltanto 3.000 saranno esemplari di Purosangue.

Galliera ha poi aggiunto: “Ci impegniamo con i nostri clienti e, nonostante la richiesta, manterremo il controllo del volume, qualcosa che è coerente con il nostro DNA, con la nostra missione originale, che è rimanere estremamente esclusivi. E l'unico modo per rimanere esclusivi è quello di controllare la domanda e l’offerta".