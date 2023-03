A che punto siamo con la nuova Renault 5 elettrica: le ultime novità ufficiali

La Renault 5 è stata un modello leggendario, di recente siamo persino stati in Francia a testare modelli tradizionali ed elettrici restomod, ovvero auto originali riadattate. Il marchio francese però ha in programma di lanciare una Renault 5 elettrica nuova di zecca: a che punto siamo con la R5?

Renault ci fa sapere che i primi 9 prototipi della futura R5 sono attualmente in fase di test. Parliamo di muletti dotati di piattaforma, motore e batteria in linea con il futuro veicolo di serie. Sul fronte del design invece bisogna ancora lavorare, i muletti attuali hanno l'aspetto di una normale Clio.

Nel corso dell'inverno appena terminato questi prototipi sono stati testati in condizioni di scarsa aderenza (ghiaccio, neve) ad Arvidsjaur, nella Lapponia svedese, ma anche in condizioni di media e forte aderenza presso i centri tecnici di Lardy e ad Aubevoye, in Normandia. Ad Aubevoye nello specifico Renault possiede 36 piste che si sviluppano su 60 km, 42 banchi prova, 2 gallerie del vento, 18 camere di corrosione su 613 ettari di superficie.

Muove dunque i suoi primi passi la piattaforma CMF-B EV, pianale 100% elettrico che riprende per buona parte la tecnica della CMF-B attualmente in uso su Clio e Captur. Rispetto alla piattaforma di ZOE, con la CMF-B EV i costi sono ridotti del 30%. La R5 sarà dunque una vettura completamente nuova per molti versi, anche il motore è inedito, seppur basato sulla tecnologia a rotore avvolto come su ZOE e Mégane E-Tech Electric (la nostra prova della nuova Renault Mégane E-Tech Electric).

Il motore potrà contare anche su un convertitore DC/DC per passare dai 400 V della batteria ai 12 V, un nuovo caricabatterie e il controllo della distribuzione della corrente gestito dall'accessory box. Nuovo anche il pack batterie formato da 4 moduli grandi (anziché i 12 piccoli di ZOE) che riduce il peso di 15 kg. Sinceramente non vediamo l'ora di toccare la nuova R5 con mano, cosa che dovrebbe accadere nel 2024...