Punto Racer, la 'Opel Tigra torinese' disegnata da Bertone che non vide mai la luce

Abbiamo omaggiato negli scorsi giorni la Fiat Punto, auto che ha 30 anni e che non ha idea di quanto ci manchi, e oggi torniamo a parlare della mitica city car torinese, mostrandovi una versione della stessa che forse molti di voi non conoscono.

Si tratta della Fiat Punto Racer, e il motivo della scarsa diffusione di questa vettura è alquanto semplice: non venne mai commercializzata. A realizzarla, ottenendo a nostro avviso anche un interessante risultato, fu niente di meno che uno dei designer più apprezzati di sempre, leggasi Bertone, pronto al ritorno con una supercar misteriosa.

Venne presentata per la prima volta al Motor Show di Torino del 1994 sotto forma di 2+2 con tanto di tetto tagliato. Era una vettura che di fatto anticipò l'arrivo di Opel Tigra e Ford Puma, auto che diedero vita ad una storica rivalità, e aveva la stessa filosofia: una vettura sportiva, compatta e pensata soprattutto per i giovani.

Alla sua presentazione la Punto Racer ricevette un'ottima accoglienza, anche perchè era indubbiamente bella. Inoltre sotto il cofano montava un motore 1.4 da ben 133 cavalli, preferito ad un Twin Spark di derivazione Alfa in quanto quest'ultimo venne ritenuto troppo “spinto” dai progettisti.

Niente da fare però, alla fine non se ne fece più niente, di conseguenza la Punto Racer rimase uno splendido prototipo mai visto su strada e oggi è fotografabile e ammirabile dal vivo presso la prestigiosa collezione Bertone di Volandia, situata non troppo distante dall'aeroporto di Malpensa.

Sicuramente la Punto Racer, tenendo conto degli enormi volumi di vendita che registrò la Punto in tutte le salse, dalla base alla GT, passando per la Sporting e la spider, avrebbe potuto dire la sua sul mercato. Un vero peccato ma del resto il mondo delle automobili è pieno zeppo di prototipi all'apparenza belli e rivoluzionari che però non videro mai la luce per problemi di varia natura.