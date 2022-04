Sempre più colonnine di ricarica in Italia: a che punto siamo con le infrastrutture?

Secondo i piani dell'Europa, dal 2035 i produttori auto non dovrebbero più vendere veicoli a benzina o diesel (l'Europa dice addio ai veicoli termici dal 2035). Il passaggio all'elettrico sarà lento ma costante, e anche le infrastrutture del nostro Paese si preparano alla rivoluzione. Vediamo a che punto siamo.

Secondo gli ultimi rilevamenti di Motus-E del 31 marzo 2022, in Italia sono installati 27.857 punti di ricarica spalmati su 14.311 location o stazioni. Di questi 27.857 punti, 11.333 sono stalli accessibili al pubblico. Nel corso dei primi tre mesi del 2022 i nuovi punti di ricarica sono stati 1.833, che equivalgono a un +7%, guardando invece al marzo 2021 l'incremento è addirittura del 34%, con 7.100 punti di ricarica in più rispetto a un anno fa.

Lentamente dunque l'infrastruttura di ricarica sta prendendo forma nel nostro Paese, in questo articolo inoltre vi abbiamo raccontato delle dieci regioni italiane con più stazioni di ricarica, c'è però un grande "ma". Circa il 12% di queste infrastrutture non è ancora disponibile al pubblico e i motivi possono essere vari: alcune stazioni non sono ancora state collegate alla rete elettrica, oppure non hanno ottenuto i permessi necessari a entrare in funzione (sono dunque bloccate temporaneamente dalla burocrazia).

Ma passiamo alla potenza di queste stazioni, tema molto importante: sembra che il 93% del totale sia rappresentato da punti di ricarica AC, dunque abbastanza lenti, mentre solo il 7% restante sarebbe DC, ad alta velocità. Su questo fronte siamo davvero indietro rispetto al resto del mondo: ci surclassano in Europa ma non solo, anche negli USA, dove si guarda a una rete di ricarica con stalli da oltre 350 kW (negli USA le colonnine da 50 kW sono obsolete).

Altro buco da riparare è al sud: il 57% dei punti di ricarica si trovato attualmente nel nord Italia, al centro si trova il 23% delle colonnine mentre al sud e alle isole resta soltanto il 20%. A guidare la rivoluzione è la Lombardia con 4.592 punti, il 16% del totale italiano.



Ricordiamo infine che Tesla sta per aprire i suoi potenti Supercharger al pubblico, non solo ai clienti del brand - e a oggi esistono più di 50 stazioni Supercharger in Italia, molte delle quali arrivano a 250 kW.