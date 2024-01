Punch.ev, ecco l'auto elettrica di Tata che costa solo 12.000 euro

Dalla lontana India arriva una nuova soluzione intelligente di mobilità. Un SUV elettrico compatto e a basso costo dotato di molte funzionalità e, soprattutto, perfetto per la mobilità urbana. Si chiama Punch.ev ed è prodotto dalla Tata Motors.

Il mondo delle quattro ruote sembra tendere verso dimensioni sempre più grandi, una tendenza emersa anche dall'ultima trasformazione di Citroen C3 (la Citroen e-C3 vola: già 10mila prenotazioni per la city car elettrica low cost) e dalla Fiat Panda di nuova generazione (si veda il concept Centoventi sul quale dovrebbe nascere la nuova generazione). Eppure, dall'altro capo del mondo si punta su un nuovo concetto di mobilità cittadina.

Il progetto in questione è stato messo appunto dall'indiana Tata sulla nuova piattaforma acti.ev. Un modello che potrebbe rivelarsi la prossima sorpresa del segmento delle low cost nel mercato delle quattro ruote, visto che il suo prezzo è (al cambio diretto) di appena 12.000 euro, o di circa 15.400 nel caso si scelga la versione più potente.

Per questa vettura esistono due versioni differenti, caratterizzate da due pacchi batteria. La prima, di accesso alla gamma, è dotata di un pacco batterie da 25 kWh e garantisce un'autonomia pari a 315 km nel ciclo di guida indiano MIDC; l'opzione potenziata arriva a 35 kWh e 421 km di autonomia.

Per quanto riguarda, invece, i motori (elettrici ovviamente), si parla di una soluzione da 60 kW e 114 Nm di coppia e un'altra da 90 kW e 190 Nm di coppia. Le prestazioni della versione più potente della Tata Punch.ev sono in grado, secondo quanto riferito dalla Casa madre, di toccare una velocità di picco (limitata elettronicamente) di 140 km/h, e di accelerare da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi. Inoltre, con la ricarica veloce si passa dal 10% all'80% in 56 minuti.

Infine, interessante anche l'abitacolo di Punch.ev. A dominare all'interno del SUV compatto Made in India è sicuramente una visione minimal di design, dove a dominare è il display per infotainment ad alta definizione Harman da poco più di 10 pollici, e quello per la strumentazione digitale della medesima grandezza. Disponibili Android Auto (le novità 2024 di Android Auto: arrivano Chrome, Crunchyroll e molto altro), Apple CarPlay e le app Arcade.ev. Presenti poi sedili in ecopelle, tettuccio apribile elettricamente, purificatore d'aria, fari automatici, ricarica wireless, e altre funzionalità.