Puma rivela le sneakers della Ferrari SF90 Stradale: dettagli e prezzo

Le collaborazioni tra produttori di auto e compagnie della moda non sono affatto rare, soprattutto se parliamo di sneakers. Non molte settimane fa Reebok ha messo in vendita i fantastici Jurassic Park x Reebok Instapump Fury, che portano la livrea dell'indimenticabile Ford Explorer apparso nella pellicola di Steven Spielberg.

Adesso tocca a Puma presentare un paio di sneakers per gli appassionati di motori. L'azienda tedesca ha pensato di collaborare direttamente con Ferrari per creare le intriganti ION F, le quali si ispirano alla spettacolare Ferrari SF90 Stradale di recente commercializzazione.

Il design è quindi fluente e sportivo, ma non esagera mai con l'aggiunta di linee inopportune. Lo stile è quindi semplice ma efficace, e il dettaglio che salta immediatamente all'occhio per via della sua peculiarità è rappresentato dall'elemento in TPU sulla parte posteriore della scarpa, dove il brand ha provato con successo ad emulare lo spoiler e la caratteristica griglia forata. Sulla parte superiore emerge invece il logo in nero del Cavallino Rampante, mentre quello Puma in rosso si accontenta di essere meno in vista.



Oltre ad una qualità dei materiali apparentemente ottima troviamo anche l'implementazione di una fibbia fit-lock, che aggiunge ricchezza all'offerta sostituendo i lacci per velocizzare la calzatura. Volendo azzardare un parallelo anche in questo caso potremmo tirare in ballo le rapidissime operazioni di sostituzione degli pneumatici che avvengono in Formula 1.



Non c'è neanche bisogno di dire che da adesso le ION F entrano a far parte della già nutrita collezione di abbigliamento della casa di Maranello, che trae sempre ispirazione "dalla connessione delle curve dei modelli Ferrari e dall'anatomia umana evidenziando la continuità con il vestiario."



Infine non possiamo non parlare del prezzo, reso identico sia sullo store ufficiale Puma che su quello Ferrari: su entrambi gli store online le sneakers ION F richiedono un esborso di 450 euro. Non sono pochi, ma c'era da aspettarselo.



Per chiudere restando all'interno di collaborazioni di questo tipo vogliamo mostrarvi un altro paio di sneakers alquanto interessanti: ecco i prodotti dedicati alla Porsche 911 in vendita dallo scorso novembre.