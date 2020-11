Puma lancia le sneakers dedicate alla Porsche 911: la vendita parte oggi

Porsche è certamente uno dei marchi più prestigiosi e amati del mondo, in assoluto, le sue vetture hanno fatto epoca e ancora oggi hanno di che insegnare alla concorrenza - in quanto a stile e meccanica. Puma ha ora voluto omaggiare il brand creando una nuova collezione di sneakers.

Il noto marchio sportivo, che in passato ha già realizzato collezioni come Porsche Design e Porsche Legacy, ci presenta oggi una nuova “capsule” dedicata interamente a una vettura specifica, la più iconica di casa Porsche: la 911 Turbo. La collezione, in edizione limitata, offre un tipo di scarpa per ogni generazione di 911 Turbo, con colori ben specifici.

Chiaramente sulle snickers non ritroveremo alcuno spoiler in carbonio, i designer di Puma però hanno cercato di ricreare all’estremo il feeling che si percepisce salendo a bordo di una 911 Turbo. La collezione si divide in ogni caso in due parti, una è stata chiamata Future Rider e si rifà alle 911 Turbo raffreddate ad aria, la Speedcat invece è legata alle più recenti raffreddate ad acqua - incluse Type 996, 997, 991 e 992.

Le vendite partiranno ufficialmente oggi 16 novembre alle ore 18:00 in punto, per completare il vostro ordine avrete 15 minuti e dovrete essere particolarmente veloci per portarvi a casa un modello - dal costo di 150 dollari l’uno. Veloci almeno quanto una Porsche... Per provare ad acquistare un paio vi rimandiamo al sito ufficiale della collezione.