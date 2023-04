La Puma elettrica avrà lo stesso motore del nuovo E-Transit Courier?

Ford è andata "all-in" con l'elettrico. Sono anni che ha deciso di spostare gli investimenti su auto a batteria e a partire dal 2030 non venderà più modelli termici. Una ristrutturazione che manderà in pensione Fiesta e Focus, allo stesso tempo ci porterà la nuova Puma elettrica - che avrà lo stesso motore del nuovo E-Transit Courier.

Presentato ufficialmente il 6 aprile 2023, il nuovo Ford E-Transit Courier vanta un motore elettrico da 100 kW/134 CV, lo stesso propulsore che con molta probabilità vedremo a bordo della Puma elettrica. Al di là della pura logica, infatti sia l'E-Transit Courier che la Puma elettrica verranno prodotti in Romania nell'impianto Ford di Craiova a partire dal 2024, lo stesso ovale blu ha confermato di aver sviluppato il motore della Puma e del Courier nello stesso tempo. Siamo davvero curiosi di conoscere il nuovo crossover Ford totalmente elettrico, sarà infatti l'EV più accessibile di Ford, del resto l'attuale Ford Mustang Mach-E e il nuovo Ford Explorer a zero emissioni hanno un prezzo d'accesso abbastanza alto, mentre la Puma EV dovrebbe puntare alla fascia 30.000-40.000 euro.

Sul fronte batteria l'E-Transit Courier dovrebbe offrire 55 kWh di energia, che sulla Puma EV dovrebbero bastare per circa 370 km. Ovviamente Ford possiede anche motori più potenti di 100 kW, quindi è possibile che questa sia solo la base e che in gamma vi siano anche versioni più prestanti. Non resta che attendere notizie ufficiali.