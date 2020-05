Pulse, l'eVTOL che diventa un'auto a guida autonoma di lusso a 6 ruote

Se qualche tempo fa vi abbiamo mostrato il Super Elicottero Falco, oggi è il momento di fare un salto nel futuro con il concept Pulse eVTOL, capace di volare così come di trasformarsi in un'auto autonoma una volta a terra.

Difficile immaginare come sarà il futuro della mobilità fra 50 anni, i ragazzi di Embraer però hanno le idee chiare: viaggeremo su veicoli molto simili al Pulse Concept, una capsula completa di ogni comfort in grado di volare grazie a una struttura leggera e a dei rotori, che possono far alzare il Pulse verticalmente, come fosse un elicottero.

Ma cosa differenzia questa idea da altri eVTOL, come ad esempio quello di Hyundai e Uber visto al CES2020? Beh la capsula principale del Pulse può staccarsi dalla struttura e agganciarsi a un veicolo terrestre con sei ruote. Anche se il Pulse non può atterrare direttamente sopra la nostra destinazione, con il modulo terrestre possiamo continuare a goderci il giro anche in città. Inoltre questi moduli sono dotati anche di piccole "terrazze" su cui sorseggiare un drink mentre magari si assiste a un evento sportivo (come immaginato nel video della Embraer) o si ammira un panorama. Pensate che il futuro sarà davvero come lo immaginano gli uomini della Embraer?