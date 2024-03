Pulsante chiamata d'emergenza auto eCall, suo futuro un dilemma: qualcuno l'ha mai usato?

A partire dal maggio del 2018 l'Unione Europea ha stabilito che tutte le nuove auto dovessero essere dotate del pulsante di chiamata d'emergenza eCall. Si tratta di un tasto che una volta pigiato mette in contatto con le autorità, e che oggi è diventato decisamente obsoleto.

Se in origine rappresentava un'ottima idea per la sicurezza di guidatore e passeggeri, oggi siamo di fronte ad una funzione di fatto inutile, visto che la tecnologia si basa su una rete di telecomunicazione 2G e 3G, quindi ben lontana da quella attuale.

In molti Paesi tali reti sono già state smantellate in quanto obsolete e a breve quasi tutti gli Stati Membri dell'Ue le elimineranno per liberare le frequenze. Nel dettaglio, nel biennio 2025-2026, dovrebbero letteralmente sparire dall'Europa, con il pulsante di cui sopra che diverrebbe quindi inutile.

Secondo quanto riporta la stampa francese in questi mesi sarebbe nata una querelle con Bruxelles da una parte, che vorrebbe mantenere attivo il servizio ma basandolo sulle reti 4G e 5G, e i costruttori dall'altra, che invece non sembrano intenzionati ad aggiornare la funzione, spendendo altri soldi.

C'è chi ha consigliato di prolungare la durata delle reti 2G o 3G, per mantenere attivo il servizio, ma in ogni caso sarebbe uno spreco di denaro. Basti pensare che per la sola Francia sono stati meno di 7.000 coloro che hanno utilizzato il pulsante, su un parco auto circolante di svariati milioni di vetture.

Con l'avvento degli smartphone moderni, tale sistema di SOS è diventato obsoleto (un po' come le colonnine in autostrada); basti pensare alla funzione introdotta dall'iPhone 14 che permette di salvare la vita ad un automobilista ad esempio se lo stesso cade in un dirupo, facendo scattare una chiamata in automatico.

Che ne sarà quindi del pulsante? La sensazione è che il caso verrà discusso a breve dalla Commissione Europea, che molto probabilmente, viste le prospettive, voterà per la sua eliminazione. Il tasto SOS non sarà un pulsante sconosciuto come quello presente vicino all'aria condizionata, ma appare davvero inutile: qualcuno di voi l'ha mai usato?

