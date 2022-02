Il pulmino Volkswagen ID. Buzz avrebbe un prezzo di partenza accessibile, stando ai rumors

Quando sul finire dello scorso anno Volkswagen ha deciso di mostrare il suo pulmino elettrico ID. Buzz, le persone hanno cominciato a parlarne ed è cresciuta la curiosità verso questo mezzo iconico. L’avvistamento di un prototipo dell’ID. Buzz in Norvegia ne ha svelato quasi tutti i segreti, ma nuovi rumors parlano del suo prezzo.

Un portavoce dell’azienda è stato intervistato ai microfoni di Automobilwoche, sostenendo che il prezzo del nuovo pulmino elettrico sarà in linea con le varianti attuali del Volkswagen Multivan T6.1, e con l’aiuto degli ecoincentivi previsti in Germania il costo per portarsi a casa l’ID. Buzz dovrebbe essere inferiore ai 60.000 euro, e più precisamente attorno ai 50.000 euro.

Stando a quanto dichiarato da Auto News, sappiamo inoltre che gli ordini partiranno in alcuni mercati a partire da maggio e inizialmente sarà disponibile soltanto la versione dotata di un motore montato al posteriore, con passo corto e cinque posti. Successivamente verrà affiancata da una versione a trazione integrale con due motori elettrici, a cui si aggiungerà anche la struttura a passo lungo, più lunga di 30 cm e capace di ospitare 7 persone.

Ci toglieremo ogni dubbio durante la presentazione ufficiale che si terrà il prossimo 9 marzo, ma intanto potete farvi un’idea degli interni di un ID. Buzz prototipo, e ricordiamo che è ormai certa la mancanza del bagagliaio anteriore per il pulmino elettrico di Volkswagen.