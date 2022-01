Il pulmino elettrico Volkswagen ID. Buzz avvistato in Norvegia: ecco com'è fatto

Con la nuova famiglia di veicoli ID, Volkswagen ha deciso di tagliare in modo netto con il passato, del resto abbiamo visto ID.3 e ID.4 totalmente differenti dai veicoli storici del marchio. Tuttavia non mancherà una piccola operazione nostalgia, pur con le nuove tecnologie elettriche: pensiamo al pulmino ID. Buzzo visto in Norvegia.

Che il pulmino elettrico stia arrivando non è certo una novità, la stessa Volkswagen lo ha mostrato in una divertente livrea pseudo-camouflage appena pochi giorni fa (Volkswagen mostra il nuovo ID. Buzz). In quell'occasione però si è trattato di un render fotografico, ora arrivano avvistamenti veri e propri del veicolo.

Il nuovo ID. Buzz, che si rifà in maniera abbastanza marcata allo storico Volkswagen Transporter T1 (il pulmino Transporter compie 70 anni), il pulmino che negli anni '60 e '70 ha cambiato un'intera generazione. Secondo le immagini spuntate sul web, un ID. Buzz starebbe già circolando in Norvegia, anche se per la sua presentazione ufficiale bisognerà aspettare il prossimo 9 marzo. Ciò che si capisce dal filmato è che le gomme anteriori sono differenti da quelle posteriori, parliamo di 255/45R20 e 265/45R20, inoltre potrebbe essere Bridgestone il fornitore del primo equipaggiamento.

A livello di spazio, l'ID. Buzz non è piccolo come potrebbe sembrare, sulla carta dovrebbe avere una capacità di carico superiore al Nissan e-NV200. Dobbiamo ovviamente aspettare dettagli ufficiali in merito, in rete però si parla di una batteria da 111 kWh e 434 km di autonomia massima. Doppio il motore con trazione AWD e 275 kW di potenza.