Pulire un Tesla Cybertruck non è affatto semplice, non bastano secchio, sapone e straccio

La manutenzione della carrozzeria in acciaio inossidabile del Tesla Cybertruck è una vera e propria sfida, soprattutto dopo lunghi viaggi durante i quali si accumulano sporcizia e altre impurità. Del resto, nel manuale utenti, Tesla ha avvisato dei pericoli di corrosione e ruggine che possono interessare la carrozzeria del suo pick up.

Per limitare il più possibile i danni, Tesla ha recentemente messo a disposizione un'opzione di rivestimento ceramico progettato per respingere l'acqua dal Cybertruck e semplificarne la pulizia. Nel video sopra allegato, il veicolo mostrato non è stato trattato con tale rivestimento e ci viene illustrato passo dopo passo come procedere nella complessa operazione di pulizia del mezzo.

Si inizia con un'abbondante spruzzata di acqua ad alta pressione, seguita da un lungo strofinamento con uno straccio imbevuto di detergente. Questo procedimento deve essere ripetuto più volte fino a quando il veicolo non appare visibilmente pulito. Tuttavia, una volta asciutto, non finisce qui.

Soprattutto gli insetti, possono rimanere ancora incrostati sulla superficie esterna del veicolo e nei vari angoli. Il video mostra chiaramente che, nonostante il primo passaggio, anche i pannelli in acciaio inossidabile mostrano ancora delle irregolarità. Per risolvere questo problema e rimuovere gli insetti rimanenti, si utilizza una soluzione liquida chiamata "Bar Keeper's Friend". In seguito ad una una leggera lucidatura con questo prodotto, è necessario un secondo passaggio di pulizia seguito da un risciacquo. Infine, è necessario passare un'altra volta alcuni spruzzi di detergente per vetri e un'altra passata di di acqua ad alta pressione.

Non è uno scherzo e richiede tempo e precisione, pena, il rischio che qualche impurità rovini l'acciaio del veicolo col tempo. La scelta di questo materiale, per quanto sia affascinante da vedere e da toccare con mano, richiede molta più attenzione rispetto alle tradizionali scocche delle vetture. Appassionati Tesla, siete avvisati!

Tesla ha ampliato la sua gamma di colori per il Cybertruck con l'introduzione di nuove tonalità: oltre ai già presenti Forest Green, Satin Crimson Red e Iridescent Purple, adesso sono disponibili anche le colorazioni Tactical Green, Satin Dark Grey e Copper Tinted Clear. Tuttavia, è importante notare che questi non sono semplici optional economici: i prezzi per i vari colori di rivestimento sono di 6.500 dollari, ad eccezione dello Slip Grey, del Satin Stealth Black e del Satin Ceramic White, disponibili a 6.000 dollari.

