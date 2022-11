Pugni e martellate sul parabrezza della Ferrari 458 venduta: andava comunque sostituito

Ormai viviamo in un periodo storico dove ogni evento fuori dagli schemi può diventare una fonte di likes e condivisioni sulla rete per tentare di raggiungere la futile viralità, dunque anche il filmato della sostituzione di una parabrezza può ottenere numeri interessanti se vede protagonisti un martello e una Ferrari.

Il video pubblicato sul canale YouTube Normal Guy Supercar infatti mostra proprio questo, ovvero pugni e martellate sul parabrezza, già lievemente danneggiato, di una Ferrari 458 che è stata appena venduta, ma che richiede alcune accortezze prima di finire nelle mani del suo nuovo proprietario (sapevate che una Ferrari 458 Italia confiscata è diventata un’auto della polizia in Repubblica Ceca?).

Come spiegato all’inizio del filmato, il vetro aveva una piccola crepa nell’angolo in basso a sinistra e dunque doveva essere riparato prima di dare via la vettura. Ma il team dietro all’auto ha pensato bene di testare la resistenza del parabrezza della 458, dapprima con dei pugni sul vetro, che dopo poco ha iniziato a rompersi sempre più, e sul finire con piccoli colpi di martello di gomma.

Ogni botta disegnava nuove venature sul vetro della supercar, ma chiaramente hanno evitato di spingersi troppo oltre per non rischiare la rottura definitiva del cristallo e la successiva raccolta di schegge di vetro all’interno dell’abitacolo. E a questo punto viene da chiedersi che cosa possa pensare il futuro proprietario della vettura guardando questo video.