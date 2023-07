Il pubblico non vuole le auto elettriche? Non proprio: i rivenditori ne hanno pochissime

Se escludiamo alcune “isole felici”, come la Norvegia o la Cina, le vendite di auto elettriche vanno a rilento un po’ ovunque nel mondo. Questo significa che gli utenti non sono molto entusiasti degli EV? Non proprio...

Stando agli analisti di Cox Automotive, che hanno messo sotto la lente d’ingrandimento il mercato elettrico degli Stati Uniti, le vendite sarebbero ancora molto basse per via delle scarse scorte presenti attualmente presso i rivenditori. La produzione non riesce dunque a stare dietro all’entusiasmo degli utenti, che comprerebbero più auto elettriche se fosse possibile in un tempo ragionevole. Se in alcuni mercati dunque si ha la percezione che le elettriche vendano poco, è possibile che sia colpa dei modelli disponibili.

Sul fronte della scelta, a oggi sui vari mercati ci sono sicuramente molte più soluzioni rispetto a qualche anno fa - e andrà sempre meglio. Entro la fine del 2023 sono attesi nel mondo più di 30 nuovi modelli a zero emissioni, il prossimo anno se ne attendono almeno 50, dunque ci sarà davvero un EV per ogni esigenza. Il problema è che l’industria non riesce ancora a stare al passo con la richiesta, i danni provocati dal COVID-19 e dalla guerra in Ucraina ovviamente si fanno ancora sentire, inoltre per la costruzione delle batterie servono parecchie materie prime rare, per questi e altri motivi dunque la disponibilità di nuove unità va alquanto a rilento.

Sempre secondo Cox Automotive, gli utenti che sono riusciti a comprare un’elettrica sono assolutamente soddisfatti della loro scelta: “Amano i loro veicoli a zero emissioni, la metà di loro non si preoccupa più dell’autonomia come faceva prima dell’acquisto. Sono anche meno preoccupati dei tempi di ricarica”. Stando alle ultime previsioni degli analisti, entro la fine dell’anno le auto elettriche rappresenteranno l’8% delle nuove vendite negli Stati Uniti, che in totale sono all’incirca 15 milioni di unità; avremo dunque 1,2 milioni di nuovi EV venduti negli US entro la fine del 2023.



L'analisi riguarda gli Stati Uniti, anche in Europa però le cose vanno più o meno allo stesso modo. A tal proposito ecco quali sono state le 10 auto elettriche più vendute a giugno 2023 in Italia.