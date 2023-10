Nella pubblicità della Nissan Navara ci sono un Dom Toretto fake e auto modificate

Le pubblicità automobilistiche della Nissan Malaysia per promuovere il pick-up Navara presentano un sosia di Dominic Toretto, un personaggio famoso della serie di film Fast & Furious.Lo spot ricrea un'atmosfera da "corsa clandestina" tipica dei film Fast & Furious, ma con una dose di comicità.

Sebbene la Nissan Navara non sia il tipo di veicolo che il vero Dom Toretto utilizzerebbe nei film, la pubblicità cerca di catturare l'energia e il divertimento associati alla serie di film. Il video fa focus anche sul sistema "Blind Spot Monitoring" del veicolo, che aiuta a monitorare i punti ciechi del guidatore, fornendo una maggiore sicurezza quando si è sorpassati da altri veicoli sulla strada.

Nonostante la clip giochi sul tema dell'azione e dell'adrenalina tipico dei film Fast & Furious, il messaggio alla fine è quello di guidare in modo sicuro e di non emulare i comportamenti rischiosi visti nei film. Se volete approfondire il mondo di Fast and Furios in termini "storici" vi abbiamo preparato un piccolo approfondimento sulla nascita e diffusione del tuning.

Ricordiamo che Nissan parteciperà al prossimo Japan Mobility Show 2023. La casa giapponese ha già preentato due concept dedicati uno alla vita urbana e l'altro alle gite fuori porta: si chiamano Nissan Hyper Urban e Nissan Hyper Adventure.