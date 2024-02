Pubblicità elettriche BMW e MG vietate dall'ASA: 'Non è vero che sono a zero emissioni'

Le pubblicità delle auto elettriche BMW e MG sono state bloccate in queste ore in Gran Bretagna dall'ASA, l'Advertising Standards Authority, autorità che viglia sulle pubblicità locali, in quanto le stesse sono state ritenute non veritiere.

BMW, che ha venduto tonnellate di auto elettriche nel 2023, ha pubblicizzato insieme al noto marchio britannico, ma di proprietà cinese, le proprie autovetture come "veicoli a zero emissioni", slogan che però non ha convito l'autorità di cui sopra.

Il riferimento alla casa dell'elica, come specifica Quattroruote, riguarda una pubblicità apparsa ad agosto su Google con il claim "Auto a emissioni zero - Scarica la tua brochure oggi", nonché un'altra molto simile pubblicizzata dalla casa automobilistica inglese di proprietà del colosso cinese Saic.

L'ASA ha deciso di bloccare le due pubblicità per la "rappresentazione fuorviante" dell’impatto ambientale dei veicoli sponsorizzati. "Entrambi gli annunci – ha proseguito l'autorità britannica - sono apparsi sulla ricerca di Google e affermavano che i veicoli elettrici avevano zero emissioni. Per quanto sia vero in condizioni di guida, riteniamo che lo slogan fosse fuorviante poiché le auto producono comunque emissioni durante la produzione o, a seconda della fonte elettrica, durante la loro ricarica. Abbiamo quindi bandito queste pubblicità e chiesto a BMW e MG di assicurarsi che in futuro non facciano affermazioni simili senza prove concrete".

L'azienda bavarese è stata inoltre accusata di non aver fornito "informazioni materiali in grado di chiarire ai consumatori su cosa si basava l'affermazione delle zero emissioni" e di non aver chiarito il fatto che "fosse limitata alle emissioni solo durante la guida".

L'ASA ha quindi chiosato: "Abbiamo concluso che lo slogan avrebbe probabilmente indotto in errore" gli automobilisti. A MG si contesta in aggiunta l'inadeguata spiegazione e la mancata esplicitazione in riferimento alle emissioni durante le condizioni di guida reale.

Va comunque detto che non è la prima volta che qualcosa di simile succede visto che l'ASA aveva già “bannato” il colosso coreano di Kia e Mercedes, accusate entrambi di aver diffuso pubblicità ingannevoli circa l'autonomia dei rispettivi veicoli elettrici.

Non è ben chiaro quale sia stata la risposta di MG e dei bavaresi, in ogni caso BMW sta andando alla grande nel mercato green, come detto sopra, e dal 2027 stopperà la produzione dei motori benzina e diesel nello storico stabilimento di Monaco.