Pubblicato il calendario del Mondiale di Formula 1 2022: tutte le gare e i weekend

Il colorato circo della Formula 1 è pronto ad affrontare la sua terza stagione segnata dalle restrizioni del COVID-19: andiamo a scoprire il calendario del Mondiale di Formula 1 2022, appena pubblicato.

Il prossimo anno il mondiale partirà dal Bahrain nel weekend del 18-20 marzo, si continuerà poi con l'Arabia Saudita, l'Australia (presso l'iconico circuito di Melbourne) e subito l'Italia. Nel weekend del 22-24 aprile la Formula 1 approderà infatti sul circuito di Imola, per poi sorvolare l'oceano e arrivare a Miami.

Successivamente il ritorno nel vecchio continente, a Barcellona, e poi ancora Monaco, Baku, Montreal, Silverstone, Spielberg in Austria. Il 22-24 luglio sarà il turno di Le Castellet in Francia, poi Budapest, Spa-Francorchamps, Zandvoort nei Paesi Bassi e ancora in Italia.

Il weekend del 9-11 settembre 2022 si corre infatti a Monza, poi ci si avvia verso il termine della stagione con Sochi, Singapore, Suzuka, Austin, Mexico City e San Paolo del Brasile. Il gran finale ad Abu Dhabi nel weekend del 18-20 novembre 2022. La quasi totalità delle gare è confermata, Imola e Singapore devono però ancora definire alcuni termini di contratto e il circuito di Miami è in attesa di omologazione da parte della FIA ma non dovrebbero arrivare cattive sorprese.

Non perdetevi le ultime curiosità attorno al mondo della F1: qualcuno ha costruito la monoposto più grande del mondo con i LEGO, mentre un tecnico del team Aston Martin F1 ha corso un'intera maratona con indosso una tuta da gara. (Foto cover: FIA)