Pubblicate foto del bagagliaio della Tesla Model Y: lo spazio è impressionante

La Tesla Model Y arriverà sul mercato a breve, e i confronti dimensionali con la sorella Model 3 e con tante altre vetture già si sprecano. Adesso però sono state pubblicate sui social delle immagini riguardanti il suo bagagliaio, che pare essere incredibilmente capiente.

Da quello che possiamo vedere la Model Y godrà di un'apertura del vano bagagli ampia e con forme che permettono una facile accessibilità, una caratteristica assente nella Model 3, la quale per questo motivo è stata in passato criticata dai suoi stessi proprietari. In ogni caso lo spazio per il carico sembra davvero enorme, anche se non ci è ancora possibile misurarlo con precisione.

Questo particolare esemplare di Tesla Model Y non pare poi disporre della terza fila di sedili, oppure magari è semplicemente ben nascosta sotto il pannello visibile nella foto in fondo alla pagina. Un altro scatto mostra poi spazio di carico addizionale, nascosto sotto la base di quello principale.

Complessivamente la Tesla Model Y dovrebbe disporre di un volume di carico massimale di circa 1.860 litri, andando però a comprendere tutti i vani, compreso quello piccolo posizionato all'avantreno. Nel frattempo il crossover elettrico è stato avvistato in un parcheggio, e montava per la prima volta i sedili bianchi opzionali: ecco le immagini. Infine vi rimandiamo a un video-confronto che vede l'ultima creazione di Elon Musk in un testa a testa con l'imminente Ford Mustang Mach-E.