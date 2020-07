PSA ci regalerà una nuova Alfa Romeo Alfetta? Il punto della situazione

Dallo scorso mese di marzo Alfa Romeo è orfana della Giulietta, la cui produzione è stata fermata, inoltre sappiamo come FCA abbia cancellato le sportive GTV e 6C che aveva in programma, gli appassionati però sperano ancora in una nuova Alfetta.

Della vettura se ne parla ormai da anni, a promettere una nuova versione era stato addirittura Sergio Marchionne, dopo la sua scomparsa però il brand ha fatto orecchie da mercante. Torniamo a parlarne perché con l'entrata a gamba tesa dei francesi di PSA, che presto porteranno motori e piattaforme proprietarie in casa Alfa Romeo, sul web hanno iniziato a circolare alcuni rumor riguardo a un ritorno in grande stile proprio dell'Alfa Romeo Alfetta, andando però al succo della questione non esiste a oggi alcun riscontro ufficiale.

Molto probabilmente sviluppare una nuova Alfetta sarebbe eccessivamente costoso anche per un neo colosso come quello formato da FCA-PSA (il quarto gruppo automotive al mondo per volumi), dovremo dunque accontentarci del nuovo SUV compatto attualmente in sviluppo, che probabilmente prenderà il nome di Brennero. Per chi voglia sognare invece, ci sono sempre i render dell'artista Andras Veres, che ha mescolato insieme una Bugatti Chiron e un'Alfa Romeo 159 ma non solo, sul suo profilo ci sono tante altre Alfa "dei desideri", anche se probabilmente rimarranno tali.