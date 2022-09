Prove libere a punti e griglia invertita: la proposta di Domenicali per il futuro della F1

La Formula 1 è uno sport che negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo, da un lato merito di progetti come Netflix e dall'altro di novità che tentano di rendere la competizione ancora più appetibile per il grande pubblico. Il futuro dello sport, tuttavia, potrebbe ancora rivoluzionarsi.

La Sprint Race di F1, introdotto l'anno scorso, ha già in qualche modo reso più imprevedibile il campionato tanto che a partire dal 2023 arriverà anche in Moto GP. Il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, sta prestando particolare attenzione a come rendere ancora più spettacolare la manifestazione sportiva nel prossimo futuro, tanto da aver condiviso con il Corriere.it qualche ipotesi e le motivazioni dietro tali necessità:

"Perché bisogna provarci, le scuse per non fare sono sempre tante. È un principio di vita. I puristi che storcono sempre il naso, ma la F1 negli anni ha cambiato decine di volte il modo delle qualifiche. È un’esigenza non rinviabile, avere ancora più spettacolo". Dopodiché aggiunge: "Vorrei che si lottasse sempre per qualcosa che vale per il titolo. Affronteremo il tema nella prossima F1 Commission: lo vogliono i tifosi, gli organizzatori, tutti. La Sprint Race era solo il primo esempio, migliorabile".

Una proposta, dunque, sarebbe la seguente: "In un weekend normale, quello composto da prove libere 1 e 2 al venerdì, ogni sessione dovrebbe mettere in palio o punti, o giri di qualifica singoli, o una qualifica per una gara del sabato, diversa e più corta, al posto delle terze libere, magari con il meccanismo della griglia invertita."

E voi, invece, cosa ne pensate di queste proposte, vi trovate d'accordo? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.