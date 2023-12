Abbiamo provato l'OOONO Co-Driver N01: segnala pericoli e autovelox senza abbonamenti

La strada può nascondere insidie di tutti i tipi, dai classici autovelox installati quasi a tradimento a ostacoli e imprevisti di ogni tipo, auto in panne, veicoli fermi e quant’altro. Esistono però dispositivi che possono aiutarci e metterci in allerta prima che si verifichi qualche problema: abbiamo provato OOONO Co-Driver N01.

Si tratta di un dispositivo minuscolo largo appena 44 mm di diametro che si può installare facilmente nella nostra auto - sul retro infatti abbiamo due aree adesive 3M. Per funzionare ha bisogno di connettersi necessariamente al nostro smartphone tramite il Bluetooth 4.2, inoltre l’applicazione OOONO (compatibile sia con iOS che Android) dev’essere sempre funzionante in background con i servizi di localizzazione attivati, vi assicuriamo in ogni caso che nella nostra prova l’app non ha mai impattato davvero sull’autonomia del telefono.

Ad alimentare il dispositivo troviamo una tradizionale batteria CR2450, la cui durata dovrebbe essere garantita per oltre un anno, dipende però anche da quanti chilometri percorrete. In caso di sostituzione bastano comunque pochi euro per rimettere il Co-Driver N01 in funzione.

Di base, l’OOONO Co-Driver N01 è in grado di segnalarvi gli autovelox (fissi, mobili, tutor e photored) lungo il percorso e altri pericoli della strada come incidenti, auto in panne, lavori stradali e altro. Ciò che ci è piaciuto del dispositivo è il suo alto grado di automazione: appena la vettura si muove, il dispositivo si accende in automatico e si connette all’app, anche se non l’apriamo mai sullo schermo dello smartphone, l’importante è che stia dormiente in background.

Allo stesso modo a vettura ferma il dispositivo si spegne. Per le segnalazioni poi basta stare solo attenti ai segnali acustici: un singolo Bip con luce blu indica la presenza di un autovelox in prossimità (la distanza potete sceglierla voi all’interno dell’app), un doppio Bip con luce rossa indica pericoli stradali di vario genere, dunque serve giusto per metterci in allerta e aumentare l’attenzione.

Ma da dove arrivano le segnalazioni? La grande mappa OOONO è alimentata dalla sua stessa community: con il Co-Driver N01 ci basta premere una volta il dispositivo per segnalare ad altri utenti la presenza di un autovelox, oppure premere due volte per segnalare un pericolo. A tal proposito vi consigliamo caldamente di installare il dispositivo in modo “fisso” grazie agli adesivi integrati, se lo lasciate “libero” all’interno dell’abitacolo rischiate di premerlo per sbaglio e segnalare autovelox fantasma...

Altro punto assolutamente a favore di OOONO Co-Driver N01 è la totale assenza di abbonamenti o costi aggiuntivi: lo acquistate, lo configurate sull’app e poi non avete altri pensieri o costi, a differenza di altri dispositivi simili. Guardando alla nostra esperienza, con oltre 1.000 km di viaggio fatti con il Co-Driver N01 in funzione, possiamo dirci abbastanza soddisfatti del suo funzionamento, anche se il dispositivo dà il meglio di sé in zone in cui la community è più nutrita.

Da Milano a Roma abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, fra le zone montane della Calabria invece un paio di autovelox fissi non sono stati rilevati - noi stessi però abbiamo potuto segnalare la presenza dei dispositivi con una singola pressione sul Co-Driver N01. La community è in ogni caso in forte espansione, con il Black Friday 2023 di Amazon è stato possibile acquistare il dispositivo con appena 34,95 euro, ora invece su Amazon Italia è tornato il classico prezzo di listino di 49,95 euro, vi consigliamo però di tenere d’occhio l’andamento dei prezzi perché le offerte tornano di continuo.

Per dovere di cronaca vi segnaliamo anche l’uscita sul mercato del nuovo Co-Driver N02 2024: è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, possiede una batteria ricaricabile tramite cavo USB-C, ha un design aggiornato e più accattivante - anche se il prezzo sale a 83,37 euro nel momento in cui scriviamo.