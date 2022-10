Provate una Ford Mustang Mach-E per 48 ore: l'ovale blu lancia il 2Day Drive

Le auto elettriche vengono spesso bistrattate e sottovalutate dal pubblico, questo però succede nella stragrande maggioranza delle volte perché la gente non ne ha mai guidato una. Consapevole di questo, Ford ha deciso di lanciare il programma 2Day Drive Mustang Mach-E.

Come potete già capire dal nome dell'iniziativa, l'ovale blu vi mette a disposizione una delle sue Ford Mustang Mach-E per 48 ore, così da poterla utilizzare nella propria quotidianità e capire se davvero il SUV Crossover elettrico può fare per voi. L'iniziativa è attiva su tutto il territorio italiano e consente ai partecipanti di comprendere in maniera tangibile i vantaggi della mobilità a zero emissioni. Inoltre la Ford Mustang Mach-E garantisce un silenzio e un comfort di bordo di alto livello - e possiamo assolutamente confermare visto che con la Ford Mustang Mach-E abbiamo fatto un viaggio da 4.500 km.

Per partecipare bisogna inoltrare una richiesta, successivamente si viene contattati da un dealer per il ritiro della vettura e l'avvio del long test drive. Al momento della consegna delle chiavi uno specialista Mustang Mach-E vi darà tutti i consigli su modalità di ricarica, sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di bordo per farvi utilizzare al meglio la vettura. Un'idea che non possiamo che applaudire, un modo per estendere in maniera sensibile e funzionale i classici test drive da pochi chilometri...

A proposito di test drive: abbiamo guidato la Ford Mustang Mach-E anche in pista a Monza.