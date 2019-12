Prova di forza fra una Tesla Model X e un Ford F-250: chi trascina l'altro?

Mentre il mondo aspetta con il fiato sospeso il nuovo Tesla Cybertruck, che potrebbe avere problemi di omologazione in Europa, continua la sfida di forza fra le Tesla e i pick-up Ford. Questa volta protagonisti di un nuovo video ci sono una Model X e un F-250 Super Duty.

Come già saprete, a poche ore dal lancio mondiale del Cybertruck il pick-up di Elon Musk è stato messo di fronte (o meglio, spalla a spalla) con un Ford F-150, per capire quale delle due vetture avesse più forza in corpo. Tesla aveva vinto quella sfida a mani basse, anche se si erano sollevate non poche polemiche per l’imparzialità della prova - che infatti verrà rifatta prossimamente in modo più “scientifico”.

Come ingannare l’attesa se non con una sfida fra una Tesla Model X (con Ludicrous Mode attivo, che rende ancora più brutale la partenza) e un potente Ford F-250 Super Duty? Beh la sfida, per quanto goliardica sia, è interessante, perché il SUV elettrico avrà anche una spinta iniziale fuori dal comune, ma se il Ford ingrana la sua marcia a dovere, nulla può resistergli… guardate con i vostri occhi, sempre in attesa di vedere prove simili con il Cybertruck (vi consigliamo di saltare al quinto minuto di video per andare al succo della sfida).