Prova a saltare il traffico col SUV ma finisce contro uno scuolabus

Sapete cos'è l'Instant Karma? Parafrasato alla buona potrebbe significare "giustizia istantanea": quando qualcuno fa qualcosa di scorretto poi viene immediatamente rimesso a posto dal destino. È ciò che è successo al conducente di una Subaru Outback nel video di oggi.

In realtà il video non è affatto di oggi, risale al 2019 ed è stato girato dalla dashcam di una vettura in coda a un semaforo, su Reddit però qualcuno lo ha ripostato nelle ultime ore e il filmato ha ripreso a girare - finendo sulle principali testate internazionali. Le immagini datate ottobre 2019 provengono da Charlotte, in North Carolina, dove un furbone alla guida di una Outback ha tentato di bypassare il traffico invadendo in maniera abbastanza clamorosa le corsie di marcia opposta.



Pensando di farla franca, grazie al traffico frontale fermo al semaforo rosso, la Subaru è stata in realtà colpita da uno scuolabus proveniente dalla destra dell'incrocio. Il SUV si accorge di cosa sta per succedere, arriva la brusca frenata e il tentativo di evitare l'impatto girando a sinistra, il frontale del bus però colpisce comunque la vettura sul fianco facendola ribaltare più volte. Fortunatamente nessuno si è fatto male: l'autista del bus e l'unico allievo a bordo in quel momento non hanno riportato ferite, miracolosamente anche il conducente della Subaru se l'è cavata senza gravi conseguenze. L'Instant Karma ha comunque colpito...



A proposito di Instant Karma, guardate cosa succede a questa Volkswagen Golf che ha fretta di passare...