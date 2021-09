Prova a passare in velocità fra due auto ma finisce malissimo: vettura ribaltata

Le strade (di tutto il mondo) sono piene di "fenomeni", conducenti di auto che pensano di essere provetti piloti di F1, al di là della legge e della fisica. Il video di oggi ci mostra una vettura tentare un sorpasso a dir poco azzardato, un tentativo di passare fra due auto finito malissimo.

Le immagini arrivano dalla Florida e mostrano un incidente avvenuto all'inizio di questo mese a Clearwater. La scena è stata ripresa da una vettura dotata di dashcam, con la telecamera che ha catturato una Nissan urtare una Jeep Wrangler e poi ribaltarsi. Evidentemente l'uomo alla guida della vettura giapponese non aveva abbastanza pazienza per attendere che il traffico scorresse in maniera naturale, doveva assolutamente superare le due vetture improvvisando una manovra da stunt.

Morale della favola: auto distrutta, svariati danni da ripagare (anche ad altri conducenti tramite assicurazione) e una quantità non quantificabile di tempo perso. Il tutto per recuperare qualche secondo, visto che in quel tratto di strada il traffico non sembrava neppure così congestionato, era tutto abbastanza fluido.

Purtroppo non sappiamo molti altri dettagli sull'incidente, su Reddit però siamo venuti a sapere che il conducente della Jeep non si è fatto nulla nell'impatto, non abbiamo notizie invece sul proprietario della Nissan. A proposito di incidenti, in Texas un ragazzino di 16 anni ha investito 6 ciclisti con il pick-up, a Città del Messico invece un TIR ha innescato un incidente e ha provato a scappare.