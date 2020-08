Prova a metter di traverso la BMW, ma sbanda e si schianta contro un palo

Quella della quale vi parliamo a breve è una situazione piuttosto comune: un gruppetto di ragazzi si è recato presso un'area isolata, e ogni individuo vi ha portato la propria macchina nel tentativo di mettere in scena acrobazie degne dei migliori Fast and Furious.

Il problema però è di facile intuizione, poiché per le riprese dei film vengono selezionati i migliori piloti e stuntman, mentre nella vita reale non è facile fare pratica e imparare davvero a mettere un'auto di traverso od a trovare il vertice della curva con precisione millimetrica.

Il video in alto difatti lo dimostra perché, con l'intenzione di caricare su TikTok la bravata, un gruppo di ragazzotti ha registrato la performance del conducente di una BMW mentre provava a realizzare la scodata perfetta con la propria auto (apparentemente una Serie 3).

Il risultato lo potete notare voi stessi: l'ingresso in curva è avvenuto a velocità troppo alta per un dilettante, e inoltre sia la sterzata che la frenata sono state effettuate senza alcuna efficacia. In conclusione il proprietario della vettura bianca nuova di zecca è prima andato a schiantarsi di traverso con lo spartitraffico, e poi ha terminato la sua corsa contro un palo della luce.

Dal nostro canto non possiamo far altro che stigmatizzare comportamenti del genere, sia per l'incolumità personale sia per quella degli altri utenti della strada ma, per concludere restando nei pressi della casa automobilistica bavarese, vi consigliamo di dare un'occhiata ai tempi sullo 0 a 100 km/h della fulminea BMW M8 Competition.

Infine pare che la Serie 6 Gran Turismo abbia vita breve, poiché il modello ha zero appeal in quasi ogni mercato, a detta del capo del design interno.