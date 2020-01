Prova a inseguire un Tesla Cybertruck con la sua Model X, il video

Incontrare oggi un Tesla Cybertruck per strada è quasi impossibile, a meno che non si viva in alcune zone della California o vicino l'impianto Tesla di Fremont. Ebbene il proprietario di una Model X ne ha incontrato uno sul serio, filmando l'incontro.

L'uomo che ha pubblicato il filmato su YouTube, il cui canale si chiama Riz, ha titolato il video con un po' di fantasia "Inseguo il Tesla Cybertruck"... come si può vedere dalle immagini, la Model X percorre effettivamente qualche metro dietro il grande e corazzato pick-up di Elon Musk, quest'ultimo però gira l'angolo e schizza via come nulla fosse - dimostrando fra l'altro una grande accelerazione.

Non è certo la prima volta che qualcuno becca il Tesla Cybertruck fra le strade americane, addirittura qualche giorno dopo la presentazione mondiale è stato lo stesso Elon Musk a guidarne uno per andare a cena, una serata rimbalzata sui social e sulle pagine dei magazine specializzati, una trovata di marketing indiretto davvero da manuale, poiché anche grazie a quella nottata l'attenzione del pubblico è stata spostata dal fail dei vetri rotti, avvenuto proprio durante l'evento di presentazione. Una vicenda che ormai in pochi ricordano, il Tesla Cybertruck è riuscito nelle settimane successive a diventare un vero fenomeno di cultura popoolare, probabilmente il pick-up più desiderato del momento.