Prova un'impennata epica con il TMax ma finisce malissimo

A cercare oggi su Google la frase “fare le penne” si ottengono risultati riguardanti la cucina e il famoso formato di pasta, chi ama le due ruote però sa perfettamente come questa espressione voglia in realtà dire tutt’altro: significa banalmente impennare, anche se per un utente TMax un tentativo epico è finito malissimo.

Il video che vedete in pagina proviene dall’account Instagram tmaxbelgium e ha come protagonista un utente TMax che si avventura in una spettacolare impennata. Spettacolare perché effettivamente il ragazzo alza quasi in verticale, di 90 gradi, il suo scooterone. A un certo punto però arriva il disastro: lo spericolato pilota prova a chiudere la visiera del casco mentre è ancora “in aria”, azione che causa uno sbilanciamento “fatale”.



Lo scooter ha un leggero scatto verso l’alto e il conducente, per evitare che si ribalti del tutto, tira in modo eccessivo la leva sinistra del freno, causando la perdita di equilibrio definitiva. Non una gran figura, bisogna ammetterlo, con lo spericolato pilota tradito da un’eccessiva sicurezza; possiamo solo immaginare quanti hater del TMax abbia chiamato a raccolta questo video, con lo scooterone Yamaha spesso denigrato e deriso da chi si considera “vero motociclista”. Se c’è passione, però, qualsiasi due ruote va bene per esprimerla, il veicolo passa in secondo piano.