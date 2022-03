Prova consumi con la Tesla Model 3 Standard Range Plus 2022: è l'elettrica perfetta?

Sulle nostre pagine proponiamo spesso gli interessanti video di Matteo Valenza, nostro amico e youtuber bresciano specializzato del mondo elettrico. L'uscita di oggi è da non perdere: Matteo ha infatti portato la Tesla Model 3 Standard Range Plus 2022 a fare il suo classico giro-consumi.

Si tratta di una delle Tesla più vendute, la più accessibile dell'attuale listino, importata in Europa dalla Giga Shanghai con batterie LFP. Queste particolari batterie ferro-litio-fosfato di Tesla si comportano in maniera diversa dalle classiche agli ioni di litio, Tesla stessa consiglia di caricarle fino al 100%, non di fermarsi all'80% come tradizione vuole.

Come si sarà comportata dunque l'entry level di Elon Musk? Di certo è entry level solo "di fatto" e non nella sostanza: abbiamo una batteria da 60 kWh alquanto capiente, sufficiente a garantire fino a 490 km secondo il ciclo WLTP. Matteo ha consumato in salita 35,5 kWh/100 km a una media di 50 km/h, in ambito cittadino invece non è andato oltre gli 8,0 kWh/100 km, davvero ottimo come consumo a 30 km/h.

In extraurbano a 70 km/h ha registrato 9,8 kWh/100 km, a 90 km/h appena 12,8 kWh, mentre a 110 km/h siamo saliti a 16,5 kWh/100 km. Infine in autostrada a 130 km/h il consumo è salito a 20,4 kWh/100 km, consumi davvero eccezionali, che rendono la Tesla Model 3 Standard Range Plus una delle elettriche più efficienti del mercato. La nuova BMW i4 che abbiamo guidato a Bracciano fa di meglio, ma con 80 kWh di energia effettiva.